Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву

Пошкоджені житлові будинки, про постраждалих поки інформації немає

Сьогодні, 14 вересня, після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли окупанти. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

«Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше», – написав міський голова.

Як повідомлялося, у Миколаєві в ніч на 14 вересня пролунали звуки вибухів. Сталося це через хвилину після сигналу про ракетну небезпеку.

Раніше, 11 вересня, російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. За попередніми даними, дев'ять осіб дістали поранення різного ступеня.