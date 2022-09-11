Обстріл Миколаєва: дев'ять осіб поранено
Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів
Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Про це повідомив в Telegram-каналі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
«Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки», – повідомив Сєнкевич.
За попередніми даними, дев'ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.
Попередньо загиблих немає. Але є поранені.
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