Обстріл Миколаєва: дев'ять осіб поранено

Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Про це повідомив в Telegram-каналі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки», – повідомив Сєнкевич.

За попередніми даними, дев'ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Попередньо загиблих немає. Але є поранені.