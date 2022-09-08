Кім анонсував хороші новини на півдні

Очікуються нові системи ППО

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяє повідомити у п'ятницю, 9 вересня, хороші новини про ситуацію на півдні України. Також очікуються нові системи ППО. Про це Кім написав в Telegram.

«Дуже чекаємо також хороших новин на півдні! Плюс додаткова ППО. Думаю, завтра», – написав Кім.

Нагадаємо, 7 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Проте детальну інформацію про звільнені населені пункти повідомлять пізніше, після зачистки цієї території.

Також Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. Як раніше повідомлялося, українські захисники звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на харківському напрямку.