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Відстежували Himars: на Миколаївщині затримано агентів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відстежували Himars: на Миколаївщині затримано агентів РФ
Підозрюваний коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві
СБУ

Одному із підозрюваних загрожує до 12 років в'язниці

Співробітники Служби безпеки України затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, які є пріоритетною ціллю для ворога. Цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

«Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Telegram-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв’язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих.

Відстежували Himars: на Миколаївщині затримано агентів РФ фото 1

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Другому фігуранту справи буде повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), санкція якої передбачає арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області» у звільненому Куп’янську.

Теги: росія СБУ війна арешт

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