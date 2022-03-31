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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли військові частини Дніпра. Є загиблі

    Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею. - Рашисти обстріляли військові частини Дніпра. Є загиблі
    Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
    фото з відкритих джерел

    Знищено адмінбудівлю та склад з горючим

    Ворог 31 березня завдав удар по військовій частині на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

    У військовій частині знищено адміністративну будівлю, а також склад з пальним. Двоє людей загинули. Поранених людей вже доправили до лікарні. Тим часом співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 березня, російські загарбники знову обстрілювали Харків з артилерії, мінометів та танків. Загалом близько 380 обстрілів.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли військові частини Дніпра. Є загиблі