Рашисти обстріляли військові частини Дніпра. Є загиблі

Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.

Знищено адмінбудівлю та склад з горючим

Ворог 31 березня завдав удар по військовій частині на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

У військовій частині знищено адміністративну будівлю, а також склад з пальним. Двоє людей загинули. Поранених людей вже доправили до лікарні. Тим часом співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 березня, російські загарбники знову обстрілювали Харків з артилерії, мінометів та танків. Загалом близько 380 обстрілів.

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