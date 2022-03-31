Ніякого відродження Росії вже не буде

Смiтник на вокзале в Варшаве, который лучше всего описывает и нынешнее положение дел и Прекрасную Зону Племен Будущего

Світ за останні п'ятдесят років, на відмінну від Росії, зробив великий крок вперед. І в галузі технологій теж.

Мовою оригіналу

«Когда резервы центрального банка заморозили, вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», – сказал Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО на прошлой неделе.

Это к вопросу о том, насколько ходов они в состоянии просчитывать свои шаги. Ответ – ни на сколько. Вообще. Даже на один шаг не способны.

Казалось бы. Если ты начинаешь войну в Европе, то первым делом предельно логично было бы свои золотовалютные резервы из этой Европы вывести.

Но они «даже не могли подумать».

Или, более известная фраза пациента:

ДБЛ БЛД.

То же самое и с наступлением на Киев. Они даже не могли подумать. То же самое и с экономикой, военно-промышленным комплексом, медициной, авиацией, заводами «Камаз» и «Ваз» и даже МакДональдсом.

Они искренне были уверены, что за двое суток берут все левобережье по Днепру, включая Киев, их встречают цветами, и начинается новая реальность, где Европа становится на колени и все заканчивается глубокой озабоченностью и двумя миллионами долларов помощи Украине от щедрот.

А вишь ты, как вышло.

Даже и подумать не могли.

Сделав быдло классом гегемоном везде, во всех сферах, даже и в дипломатии, Карл – до чего не смог доползти даже Совок – Путин оказал всему миру просто невероятную услугу. Если бы не это, если бы в разработке новых танков, новых вертолетов, в экономике, в дипломатии, в разведке, в Генштабе – сидели бы действительно профессионалы, которые додумались бы хотя бы вывести активы за Урал, просчитать ответные шаги, и подготовить кубышку к войне, а также разработали бы реальные планы пол вторжению, новая реальность вполне возможно, действительно, наступила бы в течение сорока восьми часов.

Ну, это то, о чем мы с вами уже говорили.

Повторяться не буду.

Сейчас перемирие даст им возможность пошевелить мозгами, оттдуплить, что происходит, перегруппироваться, подготовится, и ломануть по-новой. Выводы они все же делать умеют. Там, к сожалению, все же не конченные кретины.

Но между попыткой захвата Польши в двадцатом и перегруппировкой и захватом ее в сороковом, и нынешним, двадцать первым веком, есть все же одна, но очень существенная разница. Технологии.

Но это тема для отдельного, большого поста.

Сейчас я вот о чем хочу сказать. Американская разведка говорит, что Путин в бункере, похоже, все же дозрел до того, чтобы нажать кнопку. Американской разведке я верю. Теперь – верю как себе. Я вполне допускаю начало полоумным карликом ядерной войны.

Но вот в чем дело, Вова.

На Северном флоте России из одного миллиарда, выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов «Кинжал», «Ураган», «Крепость», украли 692 миллиона. Группировка вторжения была укомплектована на сорок два процента. Меньше, чем наполовину. Находящиеся на консервации десятки и десятки тысяч танков разворованы практически полностью. Из десяти машин заводится только одна. Командир полка застрелился. Продавал украинцам, кстати. Расследователям про Свинарчуков отдельный привет.

Есть подозрение, что и все эти гиперзвуковые «Кинжалы» по большей части также существуют только на бумаге.

И есть подозрение, что примерно такая же ситуация может быть и в РВСН.

Совсем не удивлюсь, если прапорщик из каждой третьей ракеты слил гептил, или что там у них, и продал бабке в соседней деревне картошку от колорадов опрыскивать.

Уж не будут листвой крылатой надо мной шелестеть «Тополя»…

Но. Даже если это и не так. Все же ракетный щит страны – сфера особого внимания. Постоянно в состоянии повышенной готовности. Даже если в этой части армии все норм и не разворовано. То.

Все эти аналоговые – и сейчас без приставки «говнетные», просто аналоговые – ракеты построены еще чуть ли не полвека назад. На самых больших в мире советских микротранзисторах.

И даже если они не разворованы и взлетят – то вот в чем проблема, Володенька.

Тебе, вероятно, в твоем бункере кажется, что ты сейчас держишь весь мир за бороду. Поймал Землю в свой кулачок, и теперь существование всей планеты зависит только от тебя. От твоего желания. Наверное, это и вправду офигенно осознавать, что всего лишь одно твое движение пальцем – и цивилизации больше не будет. Пусть я умру, пусть я попаду в рай, а они все сдохнут – и весь мир в труху, в ядерную зиму, в пепел, а потом, когда все уляжется, во всем мире снова настанет каменный век, и по Уолл-Стрит будут ходить волосатые люди с заточенными камнями на палках, и жрать сырых оленей. Муа-ха-ха.

Тут злобный смех Доктора Зло.

Так вот, если там есть кто рядом. Передайте пациенту.

Володенька. Этого не будет.

Мир за последние пятьдесят лет шагнул очень далеко вперед. И в области технологий тоже. И в области военных технологий. Которые разрабатывали самые лучшие умы планеты в самых лучших исследовательских центрах и институтах за самые лучшие зарплаты.

А своих военных ты всех пересажал. И всех этих балалаечников из страны выдавил. И на их место посадил быдло.

И теперь ты имеешь аналоговое железо середины прошлого века против цифровых технологий и спутников.

Даже если твои ракеты и взлетят, в чем я теперь не уверен, то совсем не факт, что через тридцать минут после этого Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Оттава, Лондон, Брюссель, Вильнюс, Сидней и Катманду будут лежать в развалинах.

То есть, Вильнюс и Катманду, скорее, все же, да.

А, скажем, Прага, которая еще пятнадцать лет назад протестовала против размещения американских ПРО у себя в Чехии, а сейчас, уверен, на коленях умоляет завезти все новые и новые комплексы – уже под вопросом.

А вот Нью-Йорк и Вашингтон совсем уже под вопросом…

Но. Даже если и так. Умные люди говорят, что на данный момент технологий, обеспечивающих защиту от ядерного ракетного удара, все же нет. Можно сбить какое-то количество процентов, в лучших раскладах что-то около сорока, если не ошибаюсь, но две трети все равно долетит. Даже если это и так. И даже если твое г*вно с разделяющимися боеголовками и достигнет мировых столиц.

То, видишь ли, в чем дело.

Никакого конца цивилизации не будет.

Если ты уничтожишь Йью-Йорк, Лондон и Сингапур, то функции финансового центра мира тут же возьмут на себя Чикаго, Буйнос-Аэйрос и Мумбаи. Спроси у Бен-Ладена.

Если ты уничтожишь КалТех, МИТ, и Гарвард, то функции научных центров мира тут же возьмут на себя Тартусский университет и китайские лаборатории Уханя.

Если ты уничтожишь Венскую оперу, то культурным центром мира станет Осло.

Если ты уничтожишь верфи Финляндии, то танкеры начнут строить в Новой Зеландии.

Если ты уничтожишь нефтедобычу Карибского моря, то она возродится в Антарктиде.

А уничтожить сразу все ты не в состоянии.

Даже МКС продолжит летать, Володенька. Прикинь.

Если ты уничтожишь Хьюстон – продолжатели «Space-Х» построят новые дешевые плавающие космодромы, центр управления полетами будет либо в Китае, либо в Японии, либо в Израиле, а выводить спутники будут китайские «Чанджэн», японские «Эйч-Ту-Би» и израильская «Шавит».

Да, возможно, наверное, ты убьешь много людей. Возможно, миллиард или два. Но цивилизация не рухнет. Она устоит. Никакой ядерной зимы не будет. Не хватает даже всего ядерного запаса планеты, чтобы погрузить землю в вечную зиму на несколько лет. Никакого вымирания не наступит. Никакого средневековья не начнется.

Вишь ты, беда-то какая.

Ты просто уничтожишь несколько крупных городов, функции которых тут же возьмут на себя новые города, и бессмысленно убьешь много-много живых людей.

А вот России точно *издец.

Вот на этой территории реально уже на долгие долгие – скорее всего, уже столетия – будет, нет, даже не Иран – вечный Афганистан с вечным Чернобылем. От моря до моря будет одна сплошная Зона Племен, с дикими средневековыми племенами, промышляющими людоедством и рабством. Самой технологичной вещью, вершиной технологий, будет ржавый автомат Калашникова. Да и то это будет уже исключительно статусная вещь. Корона из перьев и нестреляющий АК. Потому что патроны к нему производить вы будете уже не в состоянии.

И лишь время от времени на эту дикую территорию будут заходить люди в ОЗК и в сопровождении «Абрамсов», чтобы, избегая гигантских воронок с остекленением почвы на двадцать километров в диаметре и пятьдесят сантиметров в глубину, с десятками тысяч зиверт в эпицентре, аккуратно продвигаясь, как у Стругацких, в эту зону, наполненную ведьминым студнем и комариными плешами, так, чисто из исследовательских целей и хоть какого-то поддержания этих диких племен, добыть себе немного ископаемых, расплатившись за них мешками с рисом и кукурузой.

И немного бусами.

Так что, россияне, подумайте об этом.

Если кто еще там остался живой – постарайтесь донести эту мысль до глубинного народа. Там у вас сейчас происходят процессы, как между Первой и Второй чеченскими. Первую Чечню Россия не приняла. Но всего через четыре года она сплотилась вокруг идеи «мочить в сортире» и пошла мстить за «наших мальчиков», которые не могли же просто так напрасно умереть в том бездарном штурме Грозного.

Так вот, ваш глубинный народ там сейчас снова объединится вокруг ненависти и желания мести. И он снова перегруппируется и полезет. Как было уже не раз.

Как было, собственно, всегда.

Русские либералы. Постарайтесь донести до своего народа, который вы сейчас так жалеете, и говорите, что он не должен страдать и санкции надо вводить только против Путина, а все остальные совсем-совсем ни в чем-ни в чем не виноваты. Даже Пионтковский как-то у нас с Айдером в эфире на АТР начал говорит о том, что США должны арестовать триллион коррумпированных российских долларов, хранящихся там и найденных расследователями. И вернуть их русскому народу. Мы аж поперхнулись. Кому?? Русским? Отдать им еще триллион? Как в том видео «Ты, что, Бабченка не читал?» – тебе не нравятся методы, но ты поддерживаешь цель.

Возрождение России.

Так вот. В случае чего, никакого возрождения России больше уже не будет. Забудьте.

Зона племен, гигантские воронки, выжженная пустыня на тысячи километров, рабство, людоедство и набеги за детьми. И иногда «Абрамс» с мешком риса. По большим-большим праздникам.

Постарайтесь как-то донести до них это несложную, в общем-то, мысль.

Ваш Дед.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.