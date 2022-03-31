Російська пропаганда знову зганьбилась: «поховала» відому українську снайперку (фото)

Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська «потролила» російські медіа

Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська «потролила» російські медіа, котрі видали її за небіжчицю. Про це вона написала у Facebook.

«Кажуть, це добра прикмета і я тепер житиму довго. А взагалі-то ситуація сумна, бо вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, ВДЯГНЕНОЇ В ЦИВІЛЬНЕ, і заявили, що це відомий снайпер і скоріше за все, Білозерська. Хто та загибла - невідомо. Схоже, що мирна мешканка», – наголосила вона.

Скріншот з Facebook Білозерської

Крім цього, Білозерська заявила, що нещодавно дізналася про те, що з однієї з тимчасово окупованих територій силоміць вивезено до фільтраційного табору Росії, її добру знайому, звичайну цивільну жінку з проукраїнською позицією.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.