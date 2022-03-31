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    Російська пропаганда знову зганьбилась: «поховала» відому українську снайперку (фото)

    В Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Російська пропаганда знову зганьбилась: «поховала» відому українську снайперку (фото)
    В Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська «потролила» російські медіа

    Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська «потролила» російські медіа, котрі видали її за небіжчицю. Про це вона написала у Facebook.

    «Кажуть, це добра прикмета і я тепер житиму довго. А взагалі-то ситуація сумна, бо вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, ВДЯГНЕНОЇ В ЦИВІЛЬНЕ, і заявили, що це відомий снайпер і скоріше за все, Білозерська. Хто та загибла - невідомо. Схоже, що мирна мешканка», – наголосила вона.

    Скріншот з Facebook Білозерської

    Скріншот з Facebook Білозерської

    Крім цього, Білозерська заявила, що нещодавно дізналася про те, що з однієї з тимчасово окупованих територій силоміць вивезено до фільтраційного табору Росії, її добру знайому, звичайну цивільну жінку з проукраїнською позицією.

    Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська пропаганда знову зганьбилась: «поховала» відому українську снайперку (фото)