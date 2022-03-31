Окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі»

Окупанти масовано обстрілювали Дергач

Протягом минулої доби, 30 березня, російські загарбники знову обстрілювали Харків з артилерії, мінометів та танків. Загалом близько 380 обстрілів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу російські війська нанесли 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Зафіксували близько 380 обстрілів із «Граду» та «Смерча». У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, на зараз рятувальники її локалізували», – йдеться у повідомленні.

Окупанти масовано обстрілювали Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків. У цьому напрямку наші ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога.

«Найзапеклішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої і постійні обстріли. Ми щодня працюємо над відкриттям «зелених» коридорів. Але поки що РФ не дає нам такої можливості», – повідомив Синєгубов.

Як раніше повідомлялося, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі. Також внаслідок обстрілу окупантами Харкова, у місті зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тис. споживачів залишилися без газу. Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.