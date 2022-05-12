ДСНС назвала кількість жертв після авіаудару у Новгороді-Сіверському

Вночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському

У Новгороді-Сіверському внаслідок авіаудару 3 людини загинули та 12 травмовані. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як розповів заступник начальника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко, жертв серед цивільних не зафіксовано.

Як стало відомо, вночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування "Північ", вибухи сталися близько 00:10 та 00:23. Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по ЗОШ інтернат ім. Ушинського та ЗОШ N°2.

11 травня окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Чернігівської області з території Росії.

Триває 78-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.