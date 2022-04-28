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    Події в Україні

    Фейк рашистів: «знищили партію західної зброї» ударом по старих цехах

    Росіяни обстріляли старі цехи запорізького заводу, заявивши, буцімто знищили там велику партію західної зброї - Фейк рашистів: «знищили партію західної зброї» ударом по старих цехах
    Росіяни обстріляли старі цехи запорізького заводу, заявивши, буцімто знищили там велику партію західної зброї
    фото: скріншот

    Російські загарбники подали удар по непрацюючому запорізькому заводу як велику перемогу

    Росіяни відзначилися черговим фейком щодо власних «перемог» на війни. Міністерство оборони РФ заявило про знищення у Запоріжжі крупної партії зброї, яку Україна отримала від Заходу.

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    Насправді ж, як видно із відео гасіння пожежі, що виникла на місці удару, ракета влучила в один із порожніх корпусів Запорізького алюмінієвого комбінату, який давно не працює (і був задовго до війни доведений до банкрутства саме російськими власниками).

    Нагадаємо, що зранку 26 квітня російські загарбники ракетами обстріляли Запоріжжя. Згодом стало відомо, що дві рашистські керовані ракети влучили по території одного з підприємств міста.

    Внаслідок обстрілу загинув черговий електрик цього підприємства. Також поранення отримав пес, який перебував на території заводу.

    Додамо, що рашистська пропаганда створює фейки про «перемоги» і на інших напрямках російсько-української війни. Так, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що рашисти тричі повідомляє про «звільнення» Рубіжного, що жодного разу не відповідало дійсності.

    Також росіяни склепали недолуге фейкове відео про президента України Володимира Зеленського.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Фейк рашистів: «знищили партію західної зброї» ударом по старих цехах