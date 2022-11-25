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Обстріл Херсона: кількість жертв зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла
Окупанти обстріляли звільнений Херсон
фото з відкритих джерел

Уже відомо про семеро загиблих 

Російські загарбники ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Сьогоднішній (24 листопада - ред.) день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та семеро загиблих …Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним», – зазначив Янушевич.

Нагадаємо, у четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти знову обстріляли звільнений Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

Як повідомлялося, 23 листопада під час масованого обстрілу України в Херсонській області постраждали 23 населені пункти, двоє осіб загинули.

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Теги: війна обстріл смерть Херсон

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