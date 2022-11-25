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Ситуація в Херсоні: пів сотні разів обстрілів та 10 загиблих 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ситуація в Херсоні: пів сотні разів обстрілів та 10 загиблих 
Вороги поцілили в приватні та багатоквартирні будинки та суднобудівний завод 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості 

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 49 разів. Внаслідок ворожих атак загинули 10 людей. Про це повідомив у Telegram глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті вороги поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби. 

Також ворог обстріляв такі населені пункти району: Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка. А ще російські окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено приватні будинки.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася. 

Перед цим, 23 листопада, окупанти минулої доби здійснили масований обстріл території України. В Херсонській області постраждали 23 населені пункти, двоє осіб загинули.

Як відомо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. 

Теги: Херсон поранення окупанти населення завод ворог Telegram

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