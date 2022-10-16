Рашисти зруйнували залізничну станцію в Миколаївській області (фото)

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено будинки, адмінбудівлю та залізничну станцію у Миколаївській області

Окупанти протягом минулої доби кілька разів обстрілювали Миколаївську область. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено будинки, адмінбудівлю та залізничну станцію. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

У суботу, 15 жовтня, орієнтовно о 10:00 ворог завдав ударів з міномету 120 калібру по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, 15 жовтня, о 16:00 під час ворожих обстрілів Воскресенської громади поранено одну людину. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю залізничної станції.

Крім того, з 14:00 до 16:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також зазнала обстрілів Широківська громада. В результаті зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Були потрапляння і по відкритих територіях і дорогах. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати.

Додамо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.