Окупанти втікають з Херсона, бо бояться контрнаступу ЗСУ – британська розвідка

Російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту

У Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора на початку жовтня, російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту.

За даними британської розвідки, на цій лінії точаться запеклі бої, особливо на західному кінці, де український наступ означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ цієї лінії фронту залишається недоукомплектованими частинами ВДВ (повітряно-десантних). «В останні дні російська окупаційна влада, ймовірно, віддала наказ про підготовку до евакуації деяких цивільних з Херсона. Цілком ймовірно, що вони очікують на поширення бойових дій на саме місто Херсон», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.