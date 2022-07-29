Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашистський військовий, засуджений в Україні до довічного, виграв апеляцію

Володимир Миленко
Вчора, 17:57 glavcom.ua
Рашистський військовий, засуджений в Україні до довічного, виграв апеляцію
Вадим Шишимарін за убивство мирного жителя Сумщини сидітиме не довічно, а лише 15 років
фото: Reuters

Вадим Шишимарін, який убив мирного українського громадянина, отримав шанс вийти на волю

Апеляція захисту російського військового, якого у травні Солом’янський суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за убивство цивільного, була частково задоволена. Таке рішення ухвалив сьогодні, 29 липня, Київський апеляційний суд.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справпісля розгляду апеляційної скарги захисту рашистського убивці вирішила змінити вирок суду першої інстанції. Зокрема, з мотивувальної частини вироку було виключене посилання суду на «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» та «вчинення злочину щодо особи похилого віку» як обставини, які обтяжують покарання.

Таким чином, Шишимаріну пом’якшили покарання з довічного ув’язнення до 15 років позбавлення волі. У іншій частині вирок Солом’янського суду столиці залишився незмінним.

Це рішення може бути оскаржене в касаційному порядку, однак ухвала апеляційного суду уже набрала законної сили з моменту проголошення. Повний же текст ухвали буде оприлюднений аж 3 серпня.

Нагадаємо, що 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, коли той вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

На суді Шишимарін зізнався у вбивстві жителя Сумської області, який нічим йому не загрожував.

23 травня Солом'янський суд Києва визнав росіянина винним за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством»), засудивши його до довічного позбавлення волі.

Захист Шишимаріна тоді подав апеляцію на рішення суду першої інстанції.

Читайте також:

«Вы то чё, бл* виноваты?» Перший суд над російським солдатом: цитати та деталі

«Это же война, всякое бывает». Родичі рашиста, який вбив безбройного українця, шокували своїми заявами

Теги: Київ суд росія війна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)
Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)
18 травня, 15:07
21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області
Суд над російським солдатом: дружина вбитого українця зробила важливу заяву (відео)
19 травня, 12:55
Шишимаріна засуджено до довічного позбавлення волі через вбивство мирного жителя  села Чупахівка на Сумщині
Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова
24 травня, 19:49

Події в Україні

На Запоріжжі військові пошкодили колії, якими пересувались окупанти
На Запоріжжі військові пошкодили колії, якими пересувались окупанти
Маріупольські партизани підпалили поля, щоб урожай не дістався окупантам (відео)
Маріупольські партизани підпалили поля, щоб урожай не дістався окупантам (відео)
«Кожного ранку лунали пісні Кобзона»: Морпіх розповів про 77 днів у полоні
«Кожного ранку лунали пісні Кобзона»: Морпіх розповів про 77 днів у полоні
Рашистський військовий, засуджений в Україні до довічного, виграв апеляцію
Рашистський військовий, засуджений в Україні до довічного, виграв апеляцію
Шокуючі кадри з Оленівки. Окупанти вбили десятки українських полонених
Шокуючі кадри з Оленівки. Окупанти вбили десятки українських полонених
Удар по Оленівці. Білецький розповів, як росіяни вбивали полонених «азовців»
Удар по Оленівці. Білецький розповів, як росіяни вбивали полонених «азовців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту