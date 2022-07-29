Рашистський військовий, засуджений в Україні до довічного, виграв апеляцію

Вадим Шишимарін за убивство мирного жителя Сумщини сидітиме не довічно, а лише 15 років

Вадим Шишимарін, який убив мирного українського громадянина, отримав шанс вийти на волю

Апеляція захисту російського військового, якого у травні Солом’янський суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за убивство цивільного, була частково задоволена. Таке рішення ухвалив сьогодні, 29 липня, Київський апеляційний суд.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справпісля розгляду апеляційної скарги захисту рашистського убивці вирішила змінити вирок суду першої інстанції. Зокрема, з мотивувальної частини вироку було виключене посилання суду на «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» та «вчинення злочину щодо особи похилого віку» як обставини, які обтяжують покарання.

Таким чином, Шишимаріну пом’якшили покарання з довічного ув’язнення до 15 років позбавлення волі. У іншій частині вирок Солом’янського суду столиці залишився незмінним.

Це рішення може бути оскаржене в касаційному порядку, однак ухвала апеляційного суду уже набрала законної сили з моменту проголошення. Повний же текст ухвали буде оприлюднений аж 3 серпня.

Нагадаємо, що 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, коли той вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

На суді Шишимарін зізнався у вбивстві жителя Сумської області, який нічим йому не загрожував.

23 травня Солом'янський суд Києва визнав росіянина винним за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством»), засудивши його до довічного позбавлення волі.

Захист Шишимаріна тоді подав апеляцію на рішення суду першої інстанції.