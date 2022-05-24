Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова
Весь світ дивиться за такими судовими процесами
Можливість обміняти засудженого російського окупанта Вадима Шишимаріна є. Це компетенція політиків і дипломатів.
Сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні, сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.
«Його можуть обміняти й після вироків судів. Технічно це можливо», – пояснила вона.
Венедіктова не стала прогнозувати, чи розглянуть апеляцію на вирок Солом'янського райсуду Києва.
«Весь світ дивиться за такими судовими процесами. Тому Україна має показувати високі стандарти, а не просто «посадімо його на кілок». Так це не може працювати», – каже Венедіктова.
Нагадаємо, що командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.