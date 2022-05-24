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    Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова

    Шишимаріна&nbsp;засуджено до довічного позбавлення волі через вбивство мирного жителя&nbsp;села Чупахівка на Сумщині - Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова
    Шишимаріна засуджено до довічного позбавлення волі через вбивство мирного жителя села Чупахівка на Сумщині
    фото з відкритих джерел

    Весь світ дивиться за такими судовими процесами

    Можливість обміняти засудженого російського окупанта Вадима Шишимаріна є. Це компетенція політиків і дипломатів.

    Сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні, сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.

    «Його можуть обміняти й після вироків судів. Технічно це можливо», – пояснила вона.

    Венедіктова не стала прогнозувати, чи розглянуть апеляцію на вирок Солом'янського райсуду Києва.

    «Весь світ дивиться за такими судовими процесами. Тому Україна має показувати високі стандарти, а не просто «посадімо його на кілок». Так це не може працювати», – каже Венедіктова.

    Нагадаємо, що командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

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    Теги: росія окупанти суд війна Україна вирок окупація #stoprussia
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    Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова