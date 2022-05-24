Засудженого до довічного ув'язнення Шишимаріна можуть обміняти – Венедіктова

Шишимаріна засуджено до довічного позбавлення волі через вбивство мирного жителя села Чупахівка на Сумщині

Весь світ дивиться за такими судовими процесами

Можливість обміняти засудженого російського окупанта Вадима Шишимаріна є. Це компетенція політиків і дипломатів.

Сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні, сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.

«Його можуть обміняти й після вироків судів. Технічно це можливо», – пояснила вона.

Венедіктова не стала прогнозувати, чи розглянуть апеляцію на вирок Солом'янського райсуду Києва.

«Весь світ дивиться за такими судовими процесами. Тому Україна має показувати високі стандарти, а не просто «посадімо його на кілок». Так це не може працювати», – каже Венедіктова.

Нагадаємо, що командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.