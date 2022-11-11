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«Результати можуть бути кращими за Харківські»: Арестович про наступ ЗСУ на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Результати можуть бути кращими за Харківські»: Арестович про наступ ЗСУ на Херсонщині
Рашисти втікають з Херсонщини
фото з відкритих джерел

Радник Банкової зазначив, що російські війська не встигли закріпитися на запланованих рубежах

Наступ ЗСУ на Херсонському напрямку може бути результативнішим, ніж у Харківській області. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Радники Банкової вважає, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку буде більш результативнішим, ніж у Харківській області. «Результати можуть вийти яскравішими за харківські – і за полоненими, і за технікою», – підкреслив Арестович.

За його словами, відхід російських військ з великою кількістю мобілізованих організувати складно, особливо коли пошкоджено головні мости поблизу Херсона. «Антонівського мосту вже немає, за попередніми даними – понтонного під ним – ні, Каховська дамба непрохідна для техніки. Далі тільки пішки чи вплав. Щоправда, десантники свою техніку вивести встигли, а мотострілки – ні», – зазначив Арестович.

Радник Банкової зазначив, що російські війська не встигли закріпитися на запланованих рубежах, а тисячі окупантів залишились заблокованими.

«Тепер тисячі людей з відрізаними ресурсами і можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад – на люб'язні до неможливості українські війська, що наближаються. І артилерія – на голову. І наша авіація», – додав Арестович.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають

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Теги: авіація контрнаступ наступ радник рашисти Херсонщина Олексій Арестович

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