  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни

    Вигнані з півночі України окупанти потребують переоснащення - РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни
    Вигнані з півночі України окупанти потребують переоснащення
    фото з відкритих джерел

    Росія не має достатньо ресурсів, натомість є проблеми з реорганізацією сил

    Експерти Інституту дослідження війни (ISW) не вірять у швидкий успіх військ РФ у битві за Донбас. У найближчі місяці російські окупанти матимуть труднощі з ресурсами. Про це повідомляє CNN.

    Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими війська. Передусім проблеми з комплектуванням стосуються груп, які відійшли з північних областей.

    «Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну», – заявили в ISW.

    Такий стан речей, однак, не гарантує легкість боїв для ЗСУ. Війська РФ, на думку аналітиків, усе ще здатні захопити значні території на Донбасі.

    Нагадаємо, на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів.

    Також ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни