РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни

Росія не має достатньо ресурсів, натомість є проблеми з реорганізацією сил

Експерти Інституту дослідження війни (ISW) не вірять у швидкий успіх військ РФ у битві за Донбас. У найближчі місяці російські окупанти матимуть труднощі з ресурсами. Про це повідомляє CNN.

Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими війська. Передусім проблеми з комплектуванням стосуються груп, які відійшли з північних областей.

«Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну», – заявили в ISW.

Такий стан речей, однак, не гарантує легкість боїв для ЗСУ. Війська РФ, на думку аналітиків, усе ще здатні захопити значні території на Донбасі.

Нагадаємо, на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів.

Також ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку.

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