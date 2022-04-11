Представник «ДНР» погрожував хімічною атакою у Маріуполі на російському телебаченні
Один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів про штурм «Азовсталі»
Про намір використати хімічну зброю в Маріуполі представник так званої ДНР заявив просто в ефірі російського телебачення.
Так, один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу – потрібно «звернутися до хімічних військ».
«Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Бо можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір», – сказав Басурін.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь токсичну речовину невідомого походження, яку скинули з ворожого безпілотного літального апарата.
Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».
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