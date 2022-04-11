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    Події в Україні

    Представник «ДНР» погрожував хімічною атакою у Маріуполі на російському телебаченні

    Басурін відкрито говорив про необхідність &laquo;звернутися до хімічних військ&raquo;&nbsp; - Представник «ДНР» погрожував хімічною атакою у Маріуполі на російському телебаченні
    Басурін відкрито говорив про необхідність «звернутися до хімічних військ» 
    фото з відкритих джерел

    Один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів про штурм «Азовсталі»

    Про намір використати хімічну зброю в Маріуполі представник так званої ДНР заявив просто в ефірі російського телебачення.

    Так, один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу – потрібно «звернутися до хімічних військ».

    «Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Бо можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір», – сказав Басурін.

    Нагадаємо, 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь токсичну речовину невідомого походження, яку скинули з ворожого безпілотного літального апарата.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

    Раніше стало відомо, що ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

    Напередодні на Луганщині росіяни влаштували хімічну атаку (відео).

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    Теги: Маріуполь росія окупанти телебачення РНБО війна путін Україна окупація час #stoprussia
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    Представник «ДНР» погрожував хімічною атакою у Маріуполі на російському телебаченні