Представник «ДНР» погрожував хімічною атакою у Маріуполі на російському телебаченні

Басурін відкрито говорив про необхідність «звернутися до хімічних військ»

Один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів про штурм «Азовсталі»

Про намір використати хімічну зброю в Маріуполі представник так званої ДНР заявив просто в ефірі російського телебачення.

Так, один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін розповів, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу – потрібно «звернутися до хімічних військ».

«Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Бо можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір», – сказав Басурін.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь токсичну речовину невідомого походження, яку скинули з ворожого безпілотного літального апарата.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

Раніше стало відомо, що ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

Напередодні на Луганщині росіяни влаштували хімічну атаку (відео).

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