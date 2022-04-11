Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)
Внаслідок артобстрілу постраждали 30 будинків
фото: ДСНС
У результаті обстрілу постраждала одна особа
11 квітня російські окупанти обстріляли село Михайлівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок артобстрілу було пошкоджено 30 будинків.
На місці події працюють рятувальники Донеччини.
Виявлено одного постраждалого.
Нагадаємо, триває 47-ма доба повномасштабної війни РФ проти України.
Росія не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.
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