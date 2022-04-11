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    Події в Україні

    Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)

    Внаслідок артобстрілу постраждали 30 будинків - Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)
    Внаслідок артобстрілу постраждали 30 будинків
    фото: ДСНС

    У результаті обстрілу постраждала одна особа

    11 квітня російські окупанти обстріляли село Михайлівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляє ДСНС України.

    Внаслідок артобстрілу було пошкоджено 30 будинків.

    На місці події працюють рятувальники Донеччини.

    Виявлено одного постраждалого.

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    Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)
    Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)
    Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)

    Нагадаємо, триває 47-ма доба повномасштабної війни РФ проти України.

    Росія не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото)