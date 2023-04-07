РФ не вивела в Чорне море жодного ракетоносія: «Південь» назвав причину
Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою
Через потужний шторм в Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
«У Чорному морі корабельне угруповання складається з дев’яти кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.
Так, унаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ вороже військо послаблене на:
- 13 окупантів;
- одну реактивну систему залпового вогню «Град»;
- одну самохідну гаубицю «Мста-С»;
- три безпілотні розвідники типу «Мавік-3»;
- дві автівки.
Крім того, знищено спостережний пункт на одному з островів.
Водночас протягом дня ворог завдав на півдні суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, семеро місцевих мешканців поранено.
Нагадаємо, триває 407-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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