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РФ не вивела в Чорне море жодного ракетоносія: «Південь» назвав причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ не вивела в Чорне море жодного ракетоносія: «Південь» назвав причину
ЗСУ повідомили про втрати особового складу та озброєння ворога на півдні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою

Через потужний шторм в Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельне угруповання складається з дев’яти кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.

Так, унаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ вороже військо послаблене на: 

  • 13 окупантів;
  • одну реактивну систему залпового вогню «Град»;
  • одну самохідну гаубицю «Мста-С»;
  • три  безпілотні розвідники типу «Мавік-3»;
  • дві автівки.

Крім того, знищено спостережний пункт на одному з островів.

Водночас протягом дня ворог завдав на півдні суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, семеро місцевих мешканців поранено. 

Нагадаємо, триває 407-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: окупанти Чорне море шторм ракета

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