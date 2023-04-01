Після «бавовни» на Луганщині окупанти посилили контррозвідувальний режим

Окупанти проводять перевірку місцевих жителів

Після ефективного вогневого удару по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Окупанти проводять перевірку місцевих жителів, а в окремих населених пунктах відключено мобільний зв'язок.

Також продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

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Нагадаємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Раніше повідомлялося, що аби посилити тиск на місцеве населення, росіяни хочуть залучити на окуповані території Луганщини додаткові 105 тисяч «правоохоронців», набираючи їх з колишніх міліціонерів та рядових колаборантів. Сподіваються, що це змусить населення мовчати.