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Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Поранення отримали двоє цивільних, один – у важкому стані

Російські загарбники вдарили по Оріховому на Запоріжжі двома ракетами. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних, один у важкому стані.

Також зафіксовано приліт у Комунарському районі, там двоє постраждалих.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти

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