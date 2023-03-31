Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)

Поранення отримали двоє цивільних, один – у важкому стані

Російські загарбники вдарили по Оріховому на Запоріжжі двома ракетами. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних, один у важкому стані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зафіксовано приліт у Комунарському районі, там двоє постраждалих.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.