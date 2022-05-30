Рідні не знають, де і в яких умовах утримують захисників «Азовсталі» – CNN

Інформації про захоплених у полон захисників Маріуполя дуже мало

Рідні українських захисників, які потрапили у російський полон, майже не мають інформації про те, де утримують їхніх близьких

Дівчина та дві дружини українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу «Азовсталь» у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких. Про це повідомляє CNN.

«Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий», – розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого морпіха Антона.

За її словами, українські урядовці були з нею на зв’язку, але додала, що «немає інформації» про те, де і в яких умовах перебувають бійці «Азовсталі». Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні.

«Ми всі – сім’ї, дружини та матері морських піхотинців – тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7. Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я», – сказала Івлєва.

Інша дружина захисника Тетяна розповіла, що після виходу з «Азовсталі» чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера. За її словами, деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій окупантами Донецькій області. Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, він сказав, що спробує зателефонувати ще раз.

«Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин», – сказала вона.

За словами жінки, на ім'я Яна, хлопець якої морський піхотинець і був на «Азовсталі», останній раз вони спілкувалися 11 травня. Вона стверджує, що український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме. Їй тільки сказали, що він живий, ось і все», – розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше фотограф «Азовсталі» Дмитро Козацький вийшов на зв'язок з рідними.Він сказав, що з ним все гаразд і він живий.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.