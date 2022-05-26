Фотограф «Азовсталі» вийшов на зв'язок з рідними

Наразі Козацький знаходиться на непідконтрольній Україні території

Автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі «Азовсталь» Дмитро Козацький із позивним «Орест» вийшов на зв’язок з рідними. Він сказав, що з ним все гаразд і він живий.

Про це розповіли сестра Дар'я Юрченко та мати Ірина в ефірі «1+1». Наразі Козацький знаходиться на непідконтрольній Україні території.

«Коли ми дізналися, що хлопці вирушають у полон, якийсь час не було жодної інформації, було дуже важко. Але, Дякувати Богові, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо, як і те, що з ним все добре», — поділилася сестра Дар'я.

Під час перебування Ореста на «Азовсталі» сім'я майже не спілкувалася з ним. Їм вдалося побачитися по відеозв'язку в останні дні на заводі. Рідні Ореста кажуть, що це була розмова «про все та ні про що», оскільки для них найважливіше було побачити його живим.

«Я розповіла про те, що хочу створити футболки з його фотографіями, щоб їх бачили і коли він вийшов – його зустрічали тисячі людей у них… Мій брат зумів знайти цей промінь сонця у пеклі. Тому я хочу це добро транслювати у світ… Проте, за його словами і голосом було чутно, що вони вже виснажені… Ми не знали, який буде вихід. Або, щиро кажучи, їх уб'ють, або померти від голоду в 21 столітті, або піти на ризик», — зі сльозами на очах розповіла сестра військовослужбовця.

Мати хлопця пані Ірина зізналася, що вірить лише у перемогу України та сподівається на швидке повернення сина додому.

«Я хочу сказати всім мамам, дружинам, сестрам, усім, хто чекає зараз наших хлопців: нам треба чекати, вірити, сподіватися та молитися. Ми просимо весь світ не забувати про наших хлопців. Дмитро – простий хлопець, потрапив на Азовсталь у такі тяжкі обставини. Наші воїни показали, які вони мужні та героїчні. Це люди, які дуже люблять свою сім'ю та країну. І за всіх полонених треба боротися до останнього, адже це наші діти та наше майбутнє», – прокоментувала Ірина.

Раніше захисник Маріуполя Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої знімки оборонців «Азовсталі».

Як раніше повідомлялося, близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.