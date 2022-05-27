У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»

Усі фотографії попри те, що зроблені в надто драматичних і трагічних умовах, однаково виходять позитивними.

Виставка триватиме до 26 червня в артпросторі Будинку Кіно

У Києві можна відвідати виставку з роботами фотографа «Азовсталі» Дмитра Козацького із позивним «Орест». Хлопець став автором кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі у підвалах «Азовсталі».

У день виходу з підземелля металургійного заводу Козацький виклав фото у вільний доступ із закликом їх розповсюджувати й відправляти на міжнародні конкурси й виставки, щоб увесь світ побачив героїзм українських захисників. Свій допис підписав: «Ну от і все. Дякую за прихисток, Азовсталь – місце моєї смерті й мого життя».

«Усі фотографії попри те, що зроблені в надто драматичних і трагічних умовах, однаково виходять позитивними. Певно, автор так заклав своє оптимістичне бачення всього. Навіть коли воїн без руки й ноги, але з очей ллється позитивна енергія. Дмитро зумів натиснути на кнопку фотоапарата саме тоді, коли ця емоція була на обличчі. У Козацького немає робіт, де є сум і розпач. На певних фото є тривога, але це переживання військових, які все одно розуміють – справедливість на їхньому боці. У кожній світлині меседж перемоги», – каже координатор фотовиставки Валерій Лещинський.