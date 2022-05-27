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    Новини

    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»

    Усі фотографії попри те, що зроблені в надто драматичних і трагічних умовах, однаково виходять позитивними. - У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»
    Усі фотографії попри те, що зроблені в надто драматичних і трагічних умовах, однаково виходять позитивними.

    Виставка триватиме до 26 червня в артпросторі Будинку Кіно

    У Києві можна відвідати виставку з роботами фотографа «Азовсталі» Дмитра Козацького із позивним «Орест». Хлопець став автором кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі у підвалах «Азовсталі».

    У день виходу з підземелля металургійного заводу Козацький виклав фото у вільний доступ із закликом їх розповсюджувати й відправляти на міжнародні конкурси й виставки, щоб увесь світ побачив героїзм українських захисників. Свій допис підписав: «Ну от і все. Дякую за прихисток, Азовсталь – місце моєї смерті й мого життя».

    «Усі фотографії попри те, що зроблені в надто драматичних і трагічних умовах, однаково виходять позитивними. Певно, автор так заклав своє оптимістичне бачення всього. Навіть коли воїн без руки й ноги, але з очей ллється позитивна енергія. Дмитро зумів натиснути на кнопку фотоапарата саме тоді, коли ця емоція була на обличчі. У Козацького немає робіт, де є сум і розпач. На певних фото є тривога, але це переживання військових, які все одно розуміють – справедливість на їхньому боці. У кожній світлині меседж перемоги», – каже координатор фотовиставки Валерій Лещинський.

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    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»
    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»
    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»
    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»

    Організатори відібрали 15 фотографій. Експозицію представили в Артпросторі Будинку Кіно на вул. Саксаганського, 6 у Києві. Вхід вільний. Виставка триватиме до 26 червня.

    Нагадаємо, що фотограф «Азовсталі» вийшов на зв'язок з рідними.

    Як раніше повідомлялося, близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти фотограф війна Україна виставка окупація #stoprussia
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    У Києві відкрилася виставка робіт фотографа «Азовсталі»