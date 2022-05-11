Прикордонник загинув на «Азовсталі» через кілька днів після одруження

Захисники Маріуполя Андрій і Валерія мали тривалі стосунки до війни, одружилися у підвалах «Азовсталі», але пробули подружжям усього кілька днів

Хлопець із прикордонного загону та дівчина з полку «Азов» взяли шлюб прямо у підвалах заводу в Маріуполі

У Маріуполі загинув один із українських захисників, член прикордонного загону Андрій із позивним «Борода». Про його загибель написала в Instagram військовослужбовця полку «Азов», письменниця Валерія Карпиленко (позивний «Нава»), з якою Андрій взяв шлюб за кілька днів до того.

Церемонія реєстрації шлюбу між прикордонником Андрієм та азовчанкою Валерією відбулася 5 травня, у день створення полку «Азов», у катакомбах маріупольського заводу «Азовсталь».

Карпиленко опублікувала фото з імпровізованої весільної церемонії, зазначивши, що обручки наречений зробив із фольги.

Втім, за кілька днів під час бойових дій український прикордонник загинув. «Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливі. Не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно, мій Герой…» – написала «Нава».

Нагадаємо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерріша із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1,2 млн підписів.

11 травня Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк.