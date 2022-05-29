Ніхто не вірив, що ми вийдемо. Історія дівчини, що жила на «Азовсталі» з новонародженою дитиною

Я взяла документи, плед, їжу на кілька днів, підгузки та трохи дитячих сумішей, бо відчувала, що від стресу зникає грудне молоко. Сказати, що цього було недостатньо – нічого не сказати. Разом із батьками і сином ми пішли на «Азовсталь».

Перше наше бомбосховище було не дуже глибоким, призначалося лише для того, щоб перечекати бомбардування кілька годин. Там не було спальних місць, лише лавиці, на яких можна було сидіти. Для нас заготували цивільні сухпаї, але їх було недостатньо. Коли ми зайшли в бомбосховище, там уже було близько 10 людей. Так, на лавцях і майже без їжі ми прожили тиждень. Виходити назовні було дуже небезпечно, бо відразу починалися обстріли. Я з дитиною підіймалася на поверхню на п’ять хвилин на день, щоб постояти і подихати біля входу в будівлю. Навіть у в’язниці більше гуляють.