Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)

Рятувальники ремонтують покрівлі у будинках, які постраждали внаслідок атаки

У Сарнах постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель

На Сарненщині тривають роботи по відновленню будівель після ракетних ударів, яких окупанти завдали ввечері 29 серпня. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Районна військова адміністрація та міська влада, спільно з рятувальниками ремонтують покрівлі. Наразі уже роздано понад 100 листків шиферу. Роботи продовжуються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, оглянуто 30 житлових будинків приватного сектору, заклади комунальної і державної власності. Зазначається, що вже є всі заміри вікон, аби розпочати заміну пошкоджених шибок.

«Дякую всім за оперативність і скоординованість. Нагадаю, вчора в м.Сарни прилетіло чотири ракети. В результаті – постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель», – додав Коваль.

3 фото На весь екран





Нагадаємо, 25 червня під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин.

Внаслідок атаки загинуло четверо осіб – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб перебувають у тяжкому стані.