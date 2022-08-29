Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)
Рятувальники ремонтують покрівлі у будинках, які постраждали внаслідок атаки 
Віталій Коваль/Facebook

У Сарнах постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель

На Сарненщині тривають роботи по відновленню будівель після ракетних ударів, яких окупанти завдали ввечері 29 серпня. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Районна військова адміністрація та міська влада, спільно з рятувальниками ремонтують покрівлі. Наразі уже роздано понад 100 листків шиферу. Роботи продовжуються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, оглянуто 30 житлових будинків приватного сектору, заклади комунальної і державної власності. Зазначається, що вже є всі заміри вікон, аби розпочати заміну пошкоджених шибок.

«Дякую всім за оперативність і скоординованість. Нагадаю, вчора в м.Сарни прилетіло чотири ракети. В результаті – постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель», – додав Коваль.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, 25 червня під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин.

Внаслідок атаки загинуло четверо осіб – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб перебувають у тяжкому стані.

 

Теги: війна окупанти Рівненщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
На Рівненщині правоохоронці впіймали росіянку, яка зливала дані про переміщення ЗСУ
На Рівненщині правоохоронці впіймали росіянку, яка зливала дані про переміщення ЗСУ
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися
Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)
Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)
Обстріл Миколаєва: Кім повідомив про перші жертви
Обстріл Миколаєва: Кім повідомив про перші жертви
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
99K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
92K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
54K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
54K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
43K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців

Новини

Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Сьогодні, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Сьогодні, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Сьогодні, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Сьогодні, 12:14
«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12
Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Сьогодні, 07:40

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту