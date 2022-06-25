На Рівненщині пролунали вибухи: є потерпілі

У небі над Рівненською областю піднявся сильний і густий дим

У Рівненській області пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Користувачі соцмереж повідомляють про чотири вибухи у регіоні.

Мирних жителів просять залишатися у укриттях. Деталі обіцяють озвучити пізніше.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що всього було чути чотири вибухи.

За даними українських ЗМІ, у небі над Рівненською областю піднявся сильний і густий дим.

Повідомляється, що вибухи спричили пожежу. Є потерпілі.

Повідомляють, що в Сарнах потрапили в АЗС.

Також варто зауважити, що проводити фото- та відеозйомку місця падіння ракет заборонено.

Варто зазначити, що у Рівненській області розпочався сигнал повітряної тривоги з 19:07 і тривав 40 хвилин.

Крім того, був ризик ракетних ударів у Луганській, Харківській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській і Закарпатській областях.

Нагадаємо, військовий об’єкт на Яворівщині зазнав ракетного удару о четвертій годині ранку 25 червня. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли.

Відомо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.