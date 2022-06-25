Ракетний удар по Сарнах: троє загиблих, четверо поранених (відео)

Під завалами можуть бути ще люди

Двоє людей – у важкому стані

Ракетний удар по Сарнах 25 червня забрав життя трьох людей, четверо – отримали поранення. Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Двоє постраждалих – у важкому стані в лікарні.

Наразі триває розбір завалів, під ними ще можуть перебувати люди.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої, 25 червня, повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

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