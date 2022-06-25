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    Події в Україні

    Ракетний удар по Сарнах: троє загиблих, четверо поранених (відео)

    Під завалами можуть бути ще люди - Ракетний удар по Сарнах: троє загиблих, четверо поранених (відео)
    Під завалами можуть бути ще люди
    скріншот із відео

    Двоє людей – у важкому стані

    Ракетний удар по Сарнах 25 червня забрав життя трьох людей, четверо – отримали поранення. Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    Двоє постраждалих – у важкому стані в лікарні.

    Наразі триває розбір завалів, під ними ще можуть перебувати люди.

    На місці працюють рятувальники.

    Нагадаємо, під час сьогоднішньої, 25 червня, повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Сарнах: троє загиблих, четверо поранених (відео)