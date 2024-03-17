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Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаїв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаїв
Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями
фото: ДСНС України/Telegram

Пошкоджень зазнали житлові будинки та авто

Росіяни 17 березня атакували ракетами Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Про це інформує ДСНС України.

Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та госпіталізовано.

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Станом на 16:00 за інформацією лікарні швидкої медичної допомоги зареєстровано 5 постраждалих.

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Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

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Нагадаємо, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Тривога в області тривала майже годину – з 13:53 до 14:42.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання.

Теги: Миколаїв військові Telegram тривога

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