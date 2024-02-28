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На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Сумщині загинули поліцейські, на Миколаївщині влучання у риболовецьке судно: ситуація в регіонах
У Запорізькій області надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
фото ілюстративне

Дев’ять дронів було збито на Одещині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (52 вибухи). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів, артилерії, САУ, РСЗВ та запустив FPV дрон. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська Середино-Будська громади. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новолслобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

Хотінська громада: внаслідок артобстрілу (САУ) загинуло двоє та отримали поранення шість співробітників Нацполіції.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу поранені двоє місцевих жителів та зруйновано приватний будинок.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 234 удари по 11 населених пунктах – є постраждалі. Внаслідок артудару поранення отримав 53-річний оріхів'янин. Крім цього, ворожий снаряд забрав життя 76-річної жительки тимчасово окупованого села Нове.

Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, а також вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

10 ударів БпЛА та п’ять артобстрілів вчора за день; російська армія гатила по Нікопольщині. Райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. На щастя, люди вціліли. Але не обійшлося без руйнувань. Пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма.

Понівечені й приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач. Зайнялися вантажівка і суха трава. Обидві пожежі вже приборкали.

Вночі під артобстрілом була Мирівська громада, що на Нікопольщині. По одному із сіл ворог випустив з півдесятка снарядів. Минулося без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.

У м. Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна «пелюстка») підірвався 42-річний чоловік. Із численними пораненнями доставлений до медзакладу.

Внаслідок обстрілу БПЛА Shahed м. Дергачі Харківського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Без потерпілих. Унаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА «Ланцет». Без постраждалих.

Луганщина

Атаки ворога продовжуються на Лиманській ділянці фронту, на Куп’янській. Обстріли не припиняються вздовж усієї лінії зіткнення навіть за відсутності штурмових дій. Учора окупанти вчергове вдарили по Білогорівці. За добу противник здійснив 138 обстрілів (512 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Гірник, смт Гостре, смт Курахівка, смт Очеретине, смт Щербинівка, с. Клебан-Бик, с. Острівське, с. Предтечине, с. Рубіжне, Покровськ. Пошкоджено 15  житлових будинків, два зерносховища, дві господарчих приміщення, три цивільних автомобіля, школа, будівля університету, будівля ГУНП, будівля «Укрпошти». На Донеччині за добу: один загиблий та п’ятеро поранених.

Миколаївщина

Силами протиповітряної оборони під час нічної атаки над морем знищено дрон-камікадзе типу Shahed-131/136. Учора під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також учора внаслідок ворожого обстрілу м.Очаків Очаківської громади було пошкоджено житловий будинок, але люди не ушкоджені. Вдень ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора вдень ворог здійснив артилерійський обстріл Чорноморської громади. Внаслідок влучання відбулось займання цивільного риболовецького судна. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Одещина

Вночі ворог атакував область ударними безпілотниками. Підрозділи ППО відбивали цю атаку. Дев’ять дронів було збито на Одещині.

Під час маневрів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На щастя, люди не постраждали.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.

Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Вчора окупанти обстріляли село Велетенське. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.

Внаслідок ворожого обстрілу м.Херсон поранень зазнав 21-річний чоловік.  Діагноз: відкрита політравма, ВЧМТ. Госпіталізований до Херсонської обласної клінічної лікарні.

Внаслідок обстрілів н.п. Ромашкове поранень зазнав 57-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився на подвір'ї. Госпіталізований до медичного закладу.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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