Ворог атакував Миколаїв дронами, у місті є влучання

Мер Миколаєва заявив про «прильоти» в місті

У ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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«Миколаївці, тримаємось! Тримаємо зв'язок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку. До відбою будьте подалі від вікон», – написав мер.

Перші звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10. Попередньо, в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів у різних районах.

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Повідомлялося, що триває робота протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки дронів.

У міста триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що декілька груп БпЛА перебувають на півдні Миколаївської області, курс постійно змінюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного». У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Одеса опинилася під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

До слова, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.