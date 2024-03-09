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Ворог атакує «Шахедами»: в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог атакує «Шахедами»: в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Окупанти атакують Україну безпілотниками

Увечері 9 березня в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного» та начальник Снігурівської міської військової адміністрації.

Окупанти атакують Україну безпілотниками. Повітряні сили попереджали про групу «шахедів» на Миколаївщину та Одесу.

Близько 23:15 вибухи пролунали в Снігурівці на Миколаївщині.

«У Снігурівці чути вибухи. Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін», – повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

До того ж, близько 23:30 пролунали вибухи в Одесі. Згодом повторні вибухи було чутно в Одеському районі.

Нагадаємо, 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі загинули п'ятеро осіб, ще декількох людей поранено

Як стало відомо, окупанти вдарили балістикою по місту під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ракета вдарила за 300-400 м від місця перебування лідерів.

Теги: вибух Одеса Миколаївщина

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