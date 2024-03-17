Росіяни вдарили по Миколаєву балістичними ракетами, є постраждалі

По Миколаєву вдарили балістикою з Криму

Тривога в області тривала майже годину

Російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За словами Кіма, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Очільник ОВА також розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

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Тривога в області тривала майже годину – з 13:53 до 14:42.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання.

15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.