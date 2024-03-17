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Росіяни вдарили по Миколаєву балістичними ракетами, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Миколаєву балістичними ракетами, є постраждалі
По Миколаєву вдарили балістикою з Криму
фото з відкритих джерел

Тривога в області тривала майже годину

Російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Очільник ОВА також розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Тривога в області тривала майже годину – з 13:53 до 14:42.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання.

15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

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Теги: Віталій Кім військові Миколаїв

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