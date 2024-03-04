Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах

ЗСУ знищили крилату ракету над Криворізьким районом

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (46 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони із САУ, мінометів. Також зафіксовано чотири вибухи від FPV-дрона. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів, ствольної артилерії, стрілецької зброї та скидання авіабомб КАБ. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Запорізька область

177 ударів по шести населених пунктах завдав ворог за минулу добу. Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.

133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній постраждала 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

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Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще два – знищив. Понівечив 4 авто: легкове та вантажні. Зачепив лінію електропередач. ПвК «Схід» знищили крилату ракету над Криворізьким районом.

Ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Мілове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Великий Бурлук.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих.

Вчора ворог двічі здійснив обстріл КАБами смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Внаслідок ударів пошкоджені електропідстанція, складське приміщення, а також три житлові будинки. Без постраждалих та загиблих. Також обстріляно с. Кругляківка Куп’янського району. Влучання по території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Луганщина

Вчора росіяни завдали ударів по трьох селах Луганщини. На Куп’янському напрямку – по Надії та Твердохлібовому, на Лиманському, що передбачувано, по Білогорівці. В районі цього населеного пункту противник організував спробу штурму, але наші захисники дали відсіч окупантам. Під вогонь артилерії потрапило Невське. За добу противник здійснив 146 обстрілів (531 снаряд).

Донеччина

Під вогнем росіян – дев’ять населених пунктів: Покровськ, Курахове, Сіверськ, смт Очеретине, с.Комишівка, с.Завітне, с. Новоселівка перша, с. Калинове, с. Миколаївка.

Пошкоджено 32 житлових будинків (з них 21 – багатоквартирні), 19 цивільних автомобілів, два службових автомобіля, газопровід, будівля сільської ради, кафе, церква, 3 магазини, трубопровід, дитсадок, школа, будівля міської ради. На Донеччині за добу: 19 поранених

Миколаївщина

Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Без постраждалих.

Також ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Внаслідок чого пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Одещина

Близько опівдня ворог атакував Одещину з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 9 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі. Минулої ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники 03 березня.

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.