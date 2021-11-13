Рєзніков доручив прискорити будівництво бази військово-морських сил у Бердянську (фото)

База необхідна, щоб Росія не змогла окупувати Азовське море

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потрібно прискорити будівництво військово-морської бази в Бердянську. Про це він заявив, перебуваючи у місті з робочим візитом, сайт Міноборони України.

Так, Рєзніков ознайомився з будівництвом військово-морської бази «Схід», гідротехнічних споруд біля причальної стінки і майбутньої казарми для морських піхотинців. Він також зазначив, що після окупації Криму і окремих районів Донбасу і Луганської області Росія намагається де-факто окупувати і Азовське море.

«Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей в цьому напрямку і розвиток військово-морських сил в цілому є одним з пріоритетів... Після закінчення поїздки ми проведемо детальний аналіз поточної ситуації. Будуть дані відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС в Бердянську», – додав Резніков.

Також повідомляється, що на баланс Міноборони передадуть ділянку площею 3 гектари, де буде розміщено командування бази і два дивізіони кораблів.

Крім того, тут будуть дислокуватися радіотехнічний підрозділ та підрозділ боротьби із протидиверсійними засобами, сили забезпечення. У цьому році вже виділена земельна ділянка у 1,4 га, де зводиться казармений комплекс для 200 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Передбачено будівництво медичного пункту, спортивного комплексу та гуртожитку для сімей військовослужбовців.

У Міноборони також нагадали, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 2035 року планується реалізація великої програми будівництва військово-морського флоту у три етапи. Буде створено інфраструктуру для будівництва флоту і військово-морських баз. Військово-морська база в Бердянську – перший етап будівництва саме такого великого флоту.

Раніше новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО. Міністр сказав, що «нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову дипломатію разом із цивільною».

Резніков підкреслив, що працюватиме над інтеграцією до Альянсу «однозначно, тому що це передбачено у Конституції».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

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