Резніков розповів, над якими завданнями працюватиме на посаді міністра оборони

Новий глава Міноборони заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО

Новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Міністр сказав, що «нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову дипломатію разом із цивільною».

«Тому що політичне рішення про вступ України в НАТО, наприклад, як до Альянсу, – воно буде прийнято колись. Але нам треба готуватися до цього. Нам треба наповнювати рамкову угоду зі США, розібратися з корупцією у Збройних силах з точки зору закупок, я маю на увазі Міноборони, нам потрібно вирівнювати зарплати, щоб це була зрозуміла система... І коли ти починаєш це розуміти, усвідомлюєш, що це, в принципі, завдання для юриста теж, для перемовника. Тому, я думаю, мої сьогодні навички, досвід президент вирішив використати на цьому напрямку», – додав міністр.

Резніков підкреслив, що працюватиме над інтеграцією до Альянсу «однозначно, тому що це передбачено у Конституції».

«Наш рух – у сторону НАТО – інший варіант не обговорюється. Тому в мене, зокрема, завдання – готувати країну. Оскільки сьогодні Збройні сили захищають нас із вами, наш суверенітет, незалежність, їх теж треба захищати – на політичному, дипломатичному фронті, на юридичному. Тому, по суті, моя карма адвоката – я просто буду служити Збройним силам України», – додав глава Міноборони.

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

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