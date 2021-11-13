Міжнародний потяг «Укрзалізниці» зламався. До Києва повернувся тільки один вагон
Поляки виявили у поїзда негерметичну гальмівну систему
Після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring.
Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.
Несправність розпізнала система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску, що загрожувало безпеці поїзда.
Витік оцінюється як результат недбалої перевірки систем безпечного курсування, що було допущено саме з українського боку.
Гальма не спрацювали після зміни візків уже в Ягодині, тому у Дорогуськ потяг прибув із запізненням на 25 хвилин. Однак у бортовий журнал жодних записів про це не внесли.
Зазначається, що раніше в «Укрзалізниці» вагони поїзда «Київ–Варшава» називали одним з найкращих «спальних» маршрутів у Європі.
Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.
Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».