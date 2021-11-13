Міжнародний потяг «Укрзалізниці» зламався. До Києва повернувся тільки один вагон

Поляки виявили у поїзда негерметичну гальмівну систему

Після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring.

Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

Несправність розпізнала система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску, що загрожувало безпеці поїзда.

Витік оцінюється як результат недбалої перевірки систем безпечного курсування, що було допущено саме з українського боку.

Гальма не спрацювали після зміни візків уже в Ягодині, тому у Дорогуськ потяг прибув із запізненням на 25 хвилин. Однак у бортовий журнал жодних записів про це не внесли.

Зазначається, що раніше в «Укрзалізниці» вагони поїзда «Київ–Варшава» називали одним з найкращих «спальних» маршрутів у Європі.

Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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