Лукашенко використав горе людей

Серед тих, хто намагається потрапити в Євросоюз, багато жінок і дітей

Серед тих, хто намагається потрапити в Євросоюз, багато жінок і дітей

Україна неодноразово попереджала Європейський Союз про те, що Росія не зупиниться і продовжить захоплювати країни

Що ви уявляєте, коли чуєте фразу «бойові дії»? Впевнена, що ваші перші асоціації – люди у формі зі зброєю, бойова техніка і вибухи.

Особливість і головна небезпека гібридної війни – це непередбачуваність її форм та засобів. Ворог може відшукати найнесподіваніші важелі впливу, і це не обов'язково буде летальна зброя чи розгорнення масштабної пропаганди, які використовує зараз Росія у війні проти України.

Після подій у Білорусі та захоплення влади Лукашенком (підконтрольність його дій Путіну не викликає ні в кого питань) лінія фронту змінилась. Раніше ми з прискіпливою увагою слідкували за подіями на наших східних кордонах, які межують з РФ, а тепер фокус нашої уваги змістився на північ, до межі з Білоруссю.

Україна неодноразово попереджала Європейський Союз про те, що Росія не зупиниться і продовжить захоплювати країни так само нахабно і відкрито, як це було з Україною, Грузією чи іншими.

Сьогодні під ударом опинилась Польща. Лукашенко, пообіцявши біженцям зі східних країн «коридор» в бік Євросоюзу, фактично використав горе людей і спрямував тисячні натовпи на прорив кордону. За даними, які є зараз, серед біженців майже немає білорусів, здебільшого це громадяни Іраку.

Ситуація дуже серйозна. Звісно, серед тих, хто намагається потрапити в Євросоюз, багато жінок і дітей. Але прикордонники не мають права зважати на це, охороняючи недоторканність кордону держави.

Україна також повинна сприйняти цю ситуацію серйозно. Наші прикордонники повинні діяти жорстко, згідно їхніх протоколів реагування.

В умовах війни ми маємо повне право розглядати такі заворушення біля наших кордонів як пряму загрозу агресії від Кремля, через посередництво самопроголошеної влади Білорусі.

Не забувайте: окупант все ще хоче зруйнувати нашу державу, і для цієї мети вони не пожалкують жодних засобів.

Джерело: блог Яни Зінкевич

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