Рада призначила Резнікова новим міністром оборони
Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати
Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.
Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати.
Як проголосували фракції:
- «Слуга народу» – 229 за.
- ОПЗЖ – 0 за.
- «Європейська солідарність» – 0 за.
- «Батьківщина» – 0 за.
- «Голос» – 0 за.
- Група «За майбутнє» – 16 за.
- Група «Довіра» – 19 за.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.
Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.