Рада призначила Резнікова новим міністром оборони

1 листопада Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністр України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати

Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати.

Як проголосували фракції:

«Слуга народу» – 229 за.

ОПЗЖ – 0 за.

«Європейська солідарність» – 0 за.

«Батьківщина» – 0 за.

«Голос» – 0 за.

Група «За майбутнє» – 16 за.

Група «Довіра» – 19 за.

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 до 2018 року.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.