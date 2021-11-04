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    Рада призначила Резнікова новим міністром оборони

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    1 листопада Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністр України &ndash; міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Рада призначила Резнікова новим міністром оборони
    1 листопада Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністр України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
    фото скріншот відео

    Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати

    Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати.

    Як проголосували фракції:

    • «Слуга народу» – 229 за.
    • ОПЗЖ – 0 за.
    • «Європейська солідарність» – 0 за.
    • «Батьківщина» – 0 за.
    • «Голос» – 0 за.
    • Група «За майбутнє» – 16 за.
    • Група «Довіра» – 19 за.
    Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 до 2018 року.

    У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.

    Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

    У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

    Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

    Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність Володимир Зеленський президент Олексій Резніков
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    Рада призначила Резнікова новим міністром оборони