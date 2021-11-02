Черговий міністр подав у відставку

Голова Верховної Ради анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер

Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони. Про це у вівторок ввечері повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України», – заявив Мельничук.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер.

Зазначимо, сьогодні комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

Як відомо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;

Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

Також у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.