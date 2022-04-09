Роботу в Києві відновлюють посольства ще двох країн

Чеські та італійські дипломати хочуть бути присутніми в Києві

Працівники посольства Чехії повернуться до Києва найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, пише Novinky.

«Ми прагнемо до повернення (дипломатів) до Києва, зараз інтенсивно над цим працюємо, сподіваємося, що це вдасться швидко… Ми хочемо дипломатично підтримати Київ. Ми хочемо бути присутніми в столиці», – сказав Ліпавський.

Він не уточнив деталі, доки дипломати не повернуться до Києва.

Міністр висловив упевненість, що безпосередня військова загроза, коли в місті був надзвичайний стан і була комендантська година, минула.

Ліпавський також пообіцяв максимальну підтримку для того, щоб біженці могли повернутися в Україну, коли там стабілізується ситуація.

Крім того, посольство Італії у Києві має намір відновити свою роботу відразу після Великодня, 17 квітня, пише Sky News.

«Ми останніми покинули Київ і одними з перших повернемося», – заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

«Водночас ми повинні посилити дипломатичний тиск, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і досягти припинення вогню», – додав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський цього тижня закликав іноземних дипломатів повертатися до роботи в Києві.

Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

7 квітня працівники посольства Латвії відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.