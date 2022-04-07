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    Латвія відновила роботу посольства в Києві

    Латвійські дипломати відновили роботу в Києві - Латвія відновила роботу посольства в Києві
    Латвійські дипломати відновили роботу в Києві
    фото: twitter.com/edgarsrinkevics

    Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві

    Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України. Про це повідомив Рінкевич в Twitter.

    У четвер, 7 квітня, працівники посольства відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

    «Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхні самовідданість і службу», – заявив міністр.

    Цього тижня Латвія понизила рівень дипломатичних взаємин із РФ. Зокрема, латвійська влада закрила генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

    Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

    Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

    Нагадаємо також, що Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Так, уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді. Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

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    Теги: росія окупанти війна Латвія посол посольство Литва Україна Twitter окупація #stoprussia
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    Латвія відновила роботу посольства в Києві