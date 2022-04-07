Латвія відновила роботу посольства в Києві

Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України. Про це повідомив Рінкевич в Twitter.

У четвер, 7 квітня, працівники посольства відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

«Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхні самовідданість і службу», – заявив міністр.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine ???? pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022

Цього тижня Латвія понизила рівень дипломатичних взаємин із РФ. Зокрема, латвійська влада закрила генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

Нагадаємо також, що Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Так, уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді. Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.