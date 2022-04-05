  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Турецьке посольство повернулося до Києва

    Усі працівники дипломатичного представництва Туреччини прибули у столицю України - Турецьке посольство повернулося до Києва
    Усі працівники дипломатичного представництва Туреччини прибули у столицю України
    фото: haberturk.com

    Місія не полишила територію України, Посольство Туреччини тимчасово працювало у Чернівцях

    Турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі. Про це повідомляє Haberturk.

    Усі працівники дипломатичного представництва прибули у столицю України. Турецьке посольство останнім покинуло Київ, коли над містом нависла загроза захоплення військами РФ.

    Місія, однак, не полишила територію України. Посольство Туреччини тимчасово облаштувалося у Чернівцях. Тепер турецька амбасада серед перших посольство, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.

    Із 6 квітня посольство Туреччини активізує свою роботу. Персонал диппредставництва прибув до української столиці під посиленим захистом.

    До слова, напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

    Нагадаємо, влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя.

    Реджеп Ердоган заявив узбецьким журналістам, що хоче організувати зустріч президентів України та Росії. За словами турецького лідера, він сповнений рішучості провести переговори як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, що на брифінгу 29 березня, після російсько-українських перемовин у Стамбулі, члени української делегації заявили, що представили російській стороні свій проєкт договору про гарантії безпеки для України поза межами НАТО. У цьому договорі вписана норма, що будь-яка країна-гарант після початку агресії третьої сторони проти України має 72 години на консультації – після чого зобов’язана надати максимальну військову допомогу Україні для якнайшвидшого урегулювання конфлікту.

    Пізніше стало відомо, що Україна уже проводить консультації із можливими учасниками цього договору.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ НАТО війна посольство Литва Україна влада окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Турецьке посольство повернулося до Києва