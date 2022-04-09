Стали відомі подробиці загибелі литовського режисера у Маріуполі

Литовський документаліст і журналіст загинув у полоні росіян в Маріуполі

Документаліст Мантас Кведаравічюс перед смертю пережив полон у російських військових

Литовський режисер і журналіст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі після того, як потрапив у полон до рашистів. Про це написала уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За словами Денісової, тіло режисера окупанти викинули на вулицю. Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви.

«Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки»‚– додала Денісова.

Зауважимо, у 2016 році Кведаравічюс зняв стрічку Mariupolis. Її називають «людською історією на тлі історичних потрясінь».

Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 14 лютого 2016 року. Він розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ озвучили інформацію про те, що Кведаравічюса вбили під час його спроби виїхати з міста.

На момент смерті документалісту виповнилося 45 років.



