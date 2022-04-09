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    Стали відомі подробиці загибелі литовського режисера у Маріуполі

    Литовський документаліст і журналіст загинув у полоні росіян в Маріуполі - Стали відомі подробиці загибелі литовського режисера у Маріуполі
    Литовський документаліст і журналіст загинув у полоні росіян в Маріуполі
    фото: ZN.UA

    Документаліст Мантас Кведаравічюс перед смертю пережив полон у російських військових

    Литовський режисер і журналіст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі після того, як потрапив у полон до рашистів. Про це написала уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    За словами Денісової, тіло режисера окупанти викинули на вулицю. Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви.

    «Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки»‚– додала Денісова.

    Зауважимо, у 2016 році Кведаравічюс зняв стрічку Mariupolis. Її називають «людською історією на тлі історичних потрясінь».

    Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 14 лютого 2016 року. Він розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

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    Нагадаємо, раніше у ЗМІ озвучили інформацію про те, що Кведаравічюса вбили під час його спроби виїхати з міста.

    На момент смерті документалісту виповнилося 45 років.


    Теги: росія війна полон смерть Литва Україна Людмила Денісова
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    Стали відомі подробиці загибелі литовського режисера у Маріуполі