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Росія била по Києву новими ракетами: військовий експерт вказав на нюанси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія била по Києву новими ракетами: військовий експерт вказав на нюанси
Ракети С-400, якими РФ ударила по Києву, є досить небезпечними для цивільних, і поки що Україна може знищувати лише самі пускові установки
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Військовий експерт Сергій Згурець: «Є підстави стверджувати, що такі удари проводили з території Білорусі, зокрема з аеродрому Зябрівка за 30 км від кордону з Україною» 

Росіяни використали для удару по Києву 14 січня ракети до нового зенітно-ракетного комплексу С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 км. Про це повідомив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець у колонці на «Еспресо».

Експерт опублікував фото уламків ворожого снаряда й його радіус ураження. Аналітики знайшли на цих уламках індекс, який позначав ракету 48Н6ДМ.

За словами Згурця, це нова ракета до нового російського ЗРК С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 км, а вага її бойової частини становить 180 кг.

Уламки ракети до нового російського ЗРК С-400
Уламки ракети до нового російського ЗРК С-400

Відомо, що ракета має кілька тисяч уламків певної однакової унікальної форми. Вони дають зробити висновок, що ці 48Н6ДМ були застосовані по столиці вже вдруге, пояснює військовий експерт.

Під час роботи по наземних цілях ракета має дальність близько 230 км
Під час роботи по наземних цілях ракета має дальність близько 230 км

Зокрема, експерт повідомив, що раніше такі ж уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру й у зруйнованому готелі за палацом «Україна» під час ракетних ударів РФ по Києву 31 грудня.

«Є підстави стверджувати, що такі удари проводили з території Білорусі, зокрема з аеродрому Зябрівка за 30 км від кордону з Україною, проте Генштаб поки говорить, що ударів по Києву завдали з півночі, бо з дальністю 230 км їх можна здійснювати і з прикордоння Брянської області», – підкреслив Згурець.

Нагадаємо, зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину

Теги: Віталій Кличко Генштаб Київщина Україна Telegram ракета росіяни війна

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