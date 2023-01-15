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В уламках російської ракети, що впала в Молдові, було 80 кг вибухівки

Надія Карбунар
glavcom.ua
В уламках російської ракети, що впала в Молдові, було 80 кг вибухівки
В уламках ракети, яка впала в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій
фото: Міністерство внутрішніх справ Молдови/Telegram

Оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили про виявлення бойової частини російської ракети, яка впала на її території 14 січня. За попередніми даними, бойова частина ракети містить приблизно 80 кілограмів вибухової речовини. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до зони, де виявлено вибухівку», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.

Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці збитої ракети.

Нагадаємо, співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Теги: росія Молдова війна Україна ракета

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