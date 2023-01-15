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ЗСУ попереджають: РФ випустила не всі підготовлені ракети і може вдарити знову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ попереджають: РФ випустила не всі підготовлені ракети і може вдарити знову
14 січня окупанти використали половину з підготовлених до удару «Калібрів»
фото з відкритих джерел

Окупанти спорядили п'ять ракетоносіїв у Чорному морі

Країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані. Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу «Калібр» під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії... Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Як повідомив Генштаб ЗСУ вранці 15 січня, для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.

Теги: ракета росія окупанти війна

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